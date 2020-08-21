Кривбас провів офіційну презентацію – клуб повернувся на футбольну карту України через 7 років

Кривбас зробив важливий крок для повноцінного повернення до футбольних змагань на офіційному рівні.

На презентації продемонстрували форму команди на сезон 2020/21, а також тренерський штаб та персонал клубу, повідомляє 1kr.ua.

Кривбас офіційно повернувся на футбольну карту України

Зазначимо, що Кривбас був створений на основі Гірника з Кривого Рогу. Президентом клубу залишився Костянтин Караманіц, а тренером клубу буде Геннадій Приходько.

Нагадаємо, в червні поточного року президент України Володимир Зеленський доручив Юрію Корявченкову (народний депутат, колишній актор "Квартала 95" на прізвисько "Юзік" – прим.) відродити Кривбас, який було розформовано у 2013 році.

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