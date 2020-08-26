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Зеленский задержал поединок Кубка Украины – кортеж президента опоздал на дебютный матч Кривбасса

18:33 - Читати українською
Зеленский задержал поединок Кубка Украины – кортеж президента опоздал на дебютный матч Кривбасса
Владимир Зеленский (в центре) / Фото ФК Динамо

Президент Украины Владимир Зеленский решил стать свидетелем возрождения легендарного Кривбасса.

Матч первого предварительного этапа Кубка Украины Кривбасс – ОПФК Черкащина начался с 50-минутным опозданием из-за Владимира Зеленского, сообщает Tribuna.

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Президент Украины вместе со своим окружением не смог вовремя приехать на поединок, где он должен был выступить с речью перед стартовым свистком. Однако, именно Зеленскому доверили сделать первый удар в кубковой встрече.

Напомним, президент недавно дал распоряжение возродить криворожский Кривбасс, для этого переименовали местный Горняк.

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Теги
Владимир Зеленский ОПФК Черкащина ОПФК Черкащина Кривбасс Кривбасс Кубок Украины
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