"Ми з Василем Кобіним три роки тому разом грали за Тобол в Казахстані. З того часу і подружилися, часто зідзвонювалися, особливо після того, як він очолив першоліговий Минай.

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Пригадую, якось Василь сказав: "Коли Минай завоює право грати в елітному дивізіоні, чекаю на тебе в Ужгороді". Спочатку здавалося, що це просто жарт, оскільки складно було собі уявити, що команда з села зможе стати найсильнішою в Першій лізі. Однак саме Минай підкорив вершину, тому мені довелося збиратися в Україну", – розповів Шиндер у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Антон приєднався до Миная у вересні цього року. До цього він виступав за Таврію, Шахтар, Чорноморець та Ворсклу. Шиндер останній сезон встиг відіграти за кордоном у складі Швабаха, який виступає у шостому німецькому дивізіоні (20 матчів, 12 голів). Також нападник відіграв 2 поєдинки у складі національної збірної України (2011-12 роки).

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