Минай матчем другого туру проти Олександрії дебютував у найпрестижнішому дивізіоні чемпіонату України (перший тур закарпатці змушені були пропустити: у таборі їхнього суперника – Львова – було зафіксовано спалах COVID-19 і поєдинок перенесли).

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Підопічні Василя Кобіна спромоглись ще до перерви відкрити рахунок у матчі. Перший гол закарпатської команди в українській Прем'єр-лізі записав на свій рахунок Антон Шиндер, який лише нещодавно перейшов до табору Миная – на 34-й хвилині досвідчений форвард головою замкнув навіс з кутового від Дениса Кожанова у лівий кут воріт.

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