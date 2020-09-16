"Мы с Василием Кобиным три года назад вместе играли за Тобол в Казахстане. С тех пор и подружились, часто созванивались, особенно после того, как он возглавил перволиговый Минай.

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Помню, как-то Василий сказал: "Когда Минай завоюет право играть в элитном дивизионе, жду тебя в Ужгороде". Сначала казалось, что это просто шутка, поскольку сложно было себе представить, что команда из села сможет стать сильнейшей в Первой лиге. Однако именно Минай покорил вершину, поэтому мне пришлось собираться в Украине", – рассказал Шиндер в комментарии Команда№1.

Напомним, Антон присоединился к Минаю в сентябре этого года. До этого он выступал за Таврию, Шахтер, Черноморец и Ворсклу. Шиндер последний сезон успел сыграть за границей в составе Швабаха, выступающий в шестом немецком дивизионе (20 матчей, 12 голов). Также нападающий сыграл 2 поединка в составе национальной сборной Украины (2011-12 годы).

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