"Дуже чекаю матч, готовий на 100%. Що для мене означає дебют за національну збірну? Буде особливий день. Вперше зіграю на домашній арені в основі збірної Чехії. Збудеться моя мрія.

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Чи очікую проти України більш простий матч, ніж з Бельгією? Навпаки. Не думаю, що це буде проста зустріч, тому що Україна – дуже гарна команда. Мені не буде легше проти них. Вірю, що буде якісний матч для обох команд, що він складеться добре для нас", – цитує Штанека офіційний сайт Федерації футболу Чехії.

Зазначимо, що товариський матч Чехія – Україна відбудеться у середу, 8 вересня. Початок поєдинку о 21:45.

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