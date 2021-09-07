"Очень жду матч, готов на 100%. Что для меня значит дебют за национальную сборную? Будет особенный день. Впервые сыграю на домашней арене в основе сборной Чехии. Сбудется моя мечта.

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Ожидаю ли против Украины более простой матч, чем с Бельгией? Наоборот. Не думаю, что это будет простая встреча, потому что Украина – очень хорошая команда. Мне не будет легче против них. Верю, что будет качественный матч для обеих команд, он сложится хорошо для нас", – цитирует Штанека официальный сайт Федерации футбола Чехии.

Отметим, что товарищеский матч Чехия – Украина состоится в среду, 8 сентября. Начало поединка в 21:45.

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