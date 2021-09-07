"Причина ротації? Ліга чемпіонів – дуже серйозний турнір. До мене звернувся донецький Шахтар, щоб відпустити трьох гравців. Я вирішив відпустити і трьох "динамівців", щоб не було жодних пересудів. Я покликав хлопців, щоб не було розмов у команді, жодних образ. Так я вчинив.

Чехія – Україна: де дивитися матч

По-перше, я побачив, що хлопці втомилися. Це найперше – вони просто втомилися. Я це побачив. Просто ж везти гравців, щоб вони були всередині колективу ще три дні, вантажити. Хотів, щоб вони побули зі своїми сім'ями. Зауважив, що зараз краще їх не використовувати.

Щодо складу, то інтригу треба зберегти до початку самої гри. Це ж цікаво, хто вийде в складі. Завтра все побачите. Я впевнений у хлопцях, які завтра вийдуть на поле. Я не можу зараз сказати, чи зіграють обидва воротарі. Це офіційна контрольна гра, яка передбачає лише 6 замін. Залежатиме від ходу матчу.

Завтра побачимо на футбольному полі, чи гравці Зорі давно заслужили на виклик. Я вже з хлопцями поспілкувався. Шанс зіграти для них завтра буде. Шанс такий: вийшов за національну збірну, зіграв, показав себе – будемо розраховувати; вийшов і провалив – таке діло. Ігровий час вони завтра отримають.

Перемога дуже важлива. Завтра для мене і хлопців результат буде надважливим. Ми гратимемо вирішальну гру в Гельсінкі 9 жовтня. Нам потрібен позитивний результат, щоб хлопці туди їхали з ним", – заявив Петраков.

Нагадаємо, що матч Чехія – Україна відбудеться у середу, 8 вересня. Початок поєдинку о 21:45.

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