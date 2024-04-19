"Ми опинилися в такій групі, яка дає явну надію на вихід із неї. Так, вирішити таке завдання буде непросто, це не буде легко, ми не можемо вважати себе явно вищими за наших суперників, але з іншого боку, ми приблизно такого самого рівня, як вони.

"На Євро-2024 важливо не програти Україні": екс-хавбек збірної Румунії оцінив силу команди Реброва

Наприклад, збірну України я не боюся, я бачив її в плей-офф кваліфікації Євро-2024.

Але виступ на такого роду турнірах залежить від багатьох речей. Важливо, щоб зараз, коли до Євро залишилося зовсім мало часу, наші гравці регулярно виступали за свої клуби, перебували у хорошій формі і, перш за все, були здоровими. Якщо, не дай Боже, хтось із важливих виконавців збірної отримає травму, це відразу ж позначиться на команді та її потенціалі", – цитує Піцурке Sport.ro.

Нагадаємо, збірна України у групі Е змагатиметься з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Чемпіонат Європи у Німеччині стартує 14 червня, а свій перший матч Ребров і Ко проведуть 17 червня проти румунів.

Євро-2024: Україна в п'ятірці андердогів, високі шанси на плей-офф, два очевидні фаворити на трофей