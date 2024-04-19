"Мы оказались в такой группе, которая дает явную надежду на выход из нее. Да, решить такую задачу будет непросто, это не будет легко, мы не можем считать себя явно выше наших соперников, но с другой стороны, мы примерно такого же уровня, как они.

"На Евро-2024 важно не проиграть Украине": экс-хавбек сборной Румынии оценил силу команды Реброва

Например, сборную Украины я не боюсь, я видел ее в плей-офф квалификации Евро-2024.

Но выступление на такого рода турнирах зависит от многих вещей. Важно, чтобы сейчас, когда до Евро осталось совсем мало времени, наши игроки регулярно выступали за свои клубы, находились в хорошей форме и, прежде всего, были здоровыми. Если, не дай Бог, кто-то из важных исполнителей сборной получит травму, это сразу же скажется на команде и ее потенциале", – цитирует Пицурке Sport.ro.

Напомним, сборная Украины в группе Е будет соревноваться с Бельгией, Словакией и Румынией. Чемпионат Европы в Германии стартует 14 июня, а свой первый матч Ребров и Ко проведут 17 июня против румын.

Евро-2024: Украина в пятерке андердогов, высокие шансы на плей-офф, два очевидных фаворита на трофей