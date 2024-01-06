Збірна України вже може оцінювати сильні сторони Боснії і Герцеговини.

Півзахисник Різеспора Дал Варешановіч зробив яскраве попередження підопічним Реброва.

Боснія і Герцеговина – Україна: Ребров і Ко дізнались місце проведення матчу за вихід на Євро-2024

Боснієць відзначився шедевральним голом у ворота Хатайспора. Варешановіч обробив м'яч і з розвороту потужно вліпив у дев'ятку. Свого часу хавбек провів 3 роки у системі Ліверпуля, але закріпитися не зміг. У нинішньому сезоні чемпіонату Туреччини провів 17 матчів, оформивши 6 голів та 2 асисти.

Нагадаємо, Варешановіч у складі збірної Боснії та Герцеговини 21 березня прийматиме Україну в рамках півфіналу шляху Ліги націй на Євро-2024.

Goal: Dal Varesanovic | Çaykur Rizespor 1-0 Hataysporpic.twitter.com/v7rzTPhUhY — FootColic ️ (@FootColic) January 6, 2024

Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року