"Синьо-жовті" проведуть доленосний поєдинок плей-офф на знайомій для себе арені.

Півфінальний матч плей-офф Ліги націй (Шлях В), який є відбором Євро-2024, між Боснією і Герцеговиною та Україною відбудеться 21 березня 2024 року в місті Зениця на стадіоні Біліно Поле. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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До слова, ця арена добре знайома нашій команді – у межах відбору на ЧС-2022 16 листопада 2021 року "синьо-жовті" тут завдяки голам Олександра Зінченка та Артема Довбика обіграли господарів з рахунком 2:0.

Нагадаємо, у разі перемоги (гра стартує о 21:45 за Києвом) команда Сергія Реброва 26-го числа на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" прийматиме переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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