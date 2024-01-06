Сборную Украины запугивают шедевром – видео эффектного предупреждения для Реброва
Сборная Украины уже может оценивать сильные стороны Боснии и Герцеговины.
Полузащитник Ризеспора Дал Варешанович сделал яркое предупреждение подопечным Реброва.
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Босниец отличился шедевральным голом в ворота Хатайспора. Варешанович обработал мяч и с разворота мощно влепил в девятку. В свое время хавбек провел 3 года в системе Ливерпуля, но закрепиться не смог. В нынешнем сезоне чемпионата Турции провел 17 матчей, оформив 6 голов и 2 ассиста.
Напомним, Варешанович в составе сборной Боснии и Герцеговины 21 марта примет Украину в рамках полуфинала пути Лиги наций на Евро-2024.
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