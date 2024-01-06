Сборная Украины уже может оценивать сильные стороны Боснии и Герцеговины.

Полузащитник Ризеспора Дал Варешанович сделал яркое предупреждение подопечным Реброва.

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Босниец отличился шедевральным голом в ворота Хатайспора. Варешанович обработал мяч и с разворота мощно влепил в девятку. В свое время хавбек провел 3 года в системе Ливерпуля, но закрепиться не смог. В нынешнем сезоне чемпионата Турции провел 17 матчей, оформив 6 голов и 2 ассиста.

Напомним, Варешанович в составе сборной Боснии и Герцеговины 21 марта примет Украину в рамках полуфинала пути Лиги наций на Евро-2024.

Goal: Dal Varesanovic | Çaykur Rizespor 1-0 Hataysporpic.twitter.com/v7rzTPhUhY — FootColic ️ (@FootColic) January 6, 2024

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