Паулу Соуза став новим головним тренером Польщі, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

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Португальський фахівець влітку покинув Бордо і з цього часу залишався без роботи. На цій новій посаді Соуза замінить Єжи Бженчека, якого звільнили напередодні. 50-річний тренер також має досвід роботи у Фіорентині, Базелі, Лестері та інших клубах.

У фінальній частині Євро-2020 збірна Польщі змагатиметься у групі із Швецією, Іспанією та Словаччиною.

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