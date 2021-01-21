Збірну Польщі офіційно очолив Паулу Соуза
17:41 - Читать на русском
Польська національна команда готуватиметься до Євро-2020 під керівництвом португальського тренера.
Паулу Соуза став новим головним тренером Польщі, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.
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Португальський фахівець влітку покинув Бордо і з цього часу залишався без роботи. На цій новій посаді Соуза замінить Єжи Бженчека, якого звільнили напередодні. 50-річний тренер також має досвід роботи у Фіорентині, Базелі, Лестері та інших клубах.
У фінальній частині Євро-2020 збірна Польщі змагатиметься у групі із Швецією, Іспанією та Словаччиною.
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