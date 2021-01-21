Польская национальная команда будет готовиться к Евро-2020 под португальского тренера.

Паулу Соуза стал новым главным тренером Польши, сообщает официальный сайт местной федерации.

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Португальский специалист летом покинул Бордо и с этого времени оставался без работы. На этой новой должности Соуза заменит Ежи Бженчека, которого уволили накануне. 50-летний тренер также имеет опыт работы в Фиорентине, Базеле, Лестере и других клубах.

В финальной части Евро-2020 сборная Польши будет соревноваться в группе со Швецией, Испанией и Словакией.

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