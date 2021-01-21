Сборную Польши официально возглавил Паулу Соуза
17:41 - Читати українською
Польская национальная команда будет готовиться к Евро-2020 под португальского тренера.
Паулу Соуза стал новым главным тренером Польши, сообщает официальный сайт местной федерации.
Украине по силам дойти до финала Евро-2020, – Кривцов
Португальский специалист летом покинул Бордо и с этого времени оставался без работы. На этой новой должности Соуза заменит Ежи Бженчека, которого уволили накануне. 50-летний тренер также имеет опыт работы в Фиорентине, Базеле, Лестере и других клубах.
В финальной части Евро-2020 сборная Польши будет соревноваться в группе со Швецией, Испанией и Словакией.
Збірна України на Євро-2020: без Луніна та Коноплянки, але із Зубковим – якою буде команда Шевченка?
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter