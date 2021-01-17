Україні під силу дійти до фіналу Євро-2020, – Кривцов
Захисник збірної України Сергій Кривцов поділився амбітними планами стосовно Євро-2020.
"Чи будемо вигравати чемпіонат Європи? Підемо, звичайно. Ми ж туди їдемо не на екскурсію. Завдання є. До фіналу нам під силу дійти. Ми обіграли діючих чемпіонів Європи (Португалію), при чому дограючи вдесятьох.
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Обіграли іспанців. З ними була трохи інша гра, оборонялися, але з португальцями ми вдесятьох контролювали м'яч, а не тупо відбивалися. Моментами возили португальців", – поділився Кривцов у програмі Вацко Live.
Нагадаємо, збірна України потрапила на Євро-2020 до групи B, де суперниками команди Шевченка стануть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія.
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