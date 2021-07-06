УАФ і Асоціація пляжного футболу України заборонили збірній України з пляжного футболу брати участь у ЧС-2021, який пройде з 21 по 29 серпня у Москві, повідомляє Tribuna.

Збірна України з пляжного футболу вийшла на чемпіонат світу – турнір відбудеться в Москві

Минулого тижня "синьо-жовті" посіли другу сходинку на європейському відборі до чемпіонату світу у Португалії і стали однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на світовій першості.

До слова, раніше віце-президент АПФУ Владислав Ващук зустрічався зі збірною України і озвучив ціль – здобути путівку на чемпіонат світу в Росії. За це команді були обіцяні призові.

Нагадаємо, на ЧС-2021 з пляжного футболу зіграють 16 команд, жеребкування фінальної стадії повинно відбутися у четвер, 8 липня, в Цюріху.

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