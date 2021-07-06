Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на чемпионат мира в Россию
"Сине-желтым" не позволили принять участие в финальной части мирового первенства.
УАФ и Ассоциация пляжного футбола Украины запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать в ЧМ-2021, который пройдет с 21 по 29 августа в Москве, сообщает Tribuna.
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На прошлой неделе "сине-желтые" заняли второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стали одной из четырех команд от Европы, получивших право сыграть на мировом первенстве.
К слову, ранее вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и озвучил цель – завоевать путевку на чемпионат мира в России. За это команде были обещаны призовые.
Напомним, на ЧМ-2021 по пляжному футболу сыграют 16 команд, жеребьевка финальной стадии должна состояться в четверг, 8 июля, в Цюрихе.
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