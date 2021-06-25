"Синьо-жовті" з пляжного футболу вчетверте у своїй історії кваліфікувалась на Мундіаль 2021 року.

Чвертьфінальний матч, у якому вирішувалася доля однієї з чотирьох путівок до фіналу чемпіонату світу, завершився перемогою України над Швейцарією, інформує офіційний сайт УАФ.

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Фінальний свисток зафіксував валідольну звитягу 6:5, у нашому складі відзначались Заворотний, Щериця (хет-трик) та Войтенко (дубль). "Синьо-жовті" забезпечили собі путівку до фінальної частини ЧС-2021, а у півфіналі відбору зіграють з Азербайджаном.

Зауважимо, що вирішальний етап чемпіонату світу відбудеться у Москві з 19 по 29 серпня. У турнірі зіграють 16 команд. Наразі невідомо, чи буде збірна України відмовлятись від участі у змаганнях.

Раніше – у 2019-му – Асоціація пляжного футболу не брала участі в кваліфікації ЧС-2019 через те, що відбірковий етап відбувався в країні-агресорці.

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