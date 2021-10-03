Одразу троє футболістів основного складу збірної Боснії і Герцеговини не візьмуть участі у поєдинках з Казахстаном і Україною, повідомляє офіційний сайт асоціації балканської країни.

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Так через травму не допоможуть своїй команді півзахисник Барселони Міралем П'яніч та півзахисник Мілана Раде Круніч. Пропустить матчі і захисник ЧФР Клуж Матео Сушич.

Наставник боснійської команди був змушений довикликати захисника Твенте Даріо Думіча і півзахисника Страсбура Саньїна Прчича.

Нагадаємо, підопічні Івайло Петева в рамках відбору ЧС-2022 9-го жовтня зіграють у гостях із Казахстаном, а 12-го – теж на виїзді, у Львові, з Україною.

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