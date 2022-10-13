"З Латвії веземо не лише 6 очок, а й невеличкий внесок у майбутню перемогу України!

Україна взяла реванш у Нідерландів за поразку на Євро – "синьо-жовті" зміцнили лідерство у відборі на ЧС-2024 з футзалу

Гравці та тренери національної чоловічої збірної України ухвалили рішення спрямувати свої преміальні за звитяги у матчах основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2024 над Косовом та Нідерландами на придбання позашляховика для ЗСУ.

Незабаром авто буде передане до однієї з військових частин, яка знаходиться на передовій. Разом до перемоги!" – повідомляє прес-служба "синьо-жовтих".

Нагадаємо, у відборі до чемпіонату світу 2024 року збірна України з футзалу у двох стартових матчах здолала Косово (3:1) і Нідерланди (4:2) і з 6-ма очками впевнено очолює свою групу.

Україна обіграла Косово, продемонструвавши дива нереалізації – вольова перемога у матчі відбору на ЧС-2024 з футзалу