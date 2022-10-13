Сборная Украины по футзалу потратила премиальные за матчи квалификации на ЧМ-2024 на внедорожник для ВСУ
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Игроки и тренеры национальной мужской сборной Украины приняли решение направить свои премиальные за победы в матчах основного раунда европейской квалификации к чемпионату мира-2024 над Косово и Нидерландами на приобретение внедорожника для ВСУ.
В скором времени авто будет передано в одну из воинских частей, которая находится на передовой. Вместе к победе!" – сообщает пресс-служба "сине-желтых".
Напомним, в отборе к чемпионату мира 2024 года сборная Украины по футзалу в двух стартовых матчах одолела Косово (3:1) и Нидерланды (4:2) и с 6 очками уверенно возглавляет свою группу.
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