"Из Латвии везем не только 6 очков, но и небольшой вклад в будущую победу Украины!

Украина взяла реванш у Нидерландов за неудачу на Евро – "сине-желтые" укрепили лидерство в отборе на ЧМ-2024 по футзалу

Игроки и тренеры национальной мужской сборной Украины приняли решение направить свои премиальные за победы в матчах основного раунда европейской квалификации к чемпионату мира-2024 над Косово и Нидерландами на приобретение внедорожника для ВСУ.

В скором времени авто будет передано в одну из воинских частей, которая находится на передовой. Вместе к победе!" – сообщает пресс-служба "сине-желтых".

Напомним, в отборе к чемпионату мира 2024 года сборная Украины по футзалу в двух стартовых матчах одолела Косово (3:1) и Нидерланды (4:2) и с 6 очками уверенно возглавляет свою группу.

Украина обыграла Косово, продемонстрировав чудеса нереализации – волевая победа в матче отбора на ЧМ-2024 по футзалу