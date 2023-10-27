Наші дівчата феєрично перемогли суперниць з Люксембурга (6:0) у боротьбі за потрапляння на чемпіонат Європи. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Євро-2024 WU-19, ліга В, група 4, 2-й раунд відбору

Україна WU-19 – Люксембург WU-19 – 6:0

Голи: Птицина, 11, 52, Невар, 14, Федоренко, 60, 68, Сербук, 90

Жіноча збірна України розтрощила Вірменію у кваліфікації на молодіжне Євро-2024

Молодіжна збірна України у другому матчі кваліфікації на жіноче Євро-2024 розгромила Люксембург, повторивши результат першого матчу з Вірменією. Після першого тайму "синьо-жовті" вели 2:0, хоча завдали по воротах суперника 12 ударів. У перерві підопічні Наталії Ігнатович налаштували свій приціл і відвантажили у ворота Люксембурга ще чотири сухі голи. Цікаво, що за весь матч суперниці не змогли завдати жодного удару по наших воротах.

Перемога принесла Україні 6 очок і закріпила на першій сходинці турнірної таблиці. Наступний поєдинок наші дівчата проведуть проти збірної Північної Македонії 27 жовтня (початок о 13:00 за Києвом).

Нагадаємо, команди, які посядуть четверті місця у своїх групах у Лізі А, продовжать сезон у другому раунді в Лізі В. Посів учасників перед другим раундом залежатиме від того, які місця у своїх групах команди посядуть у першому раунді. За підсумками другого раунду Ліги А визначаться сім команд, які приєднаються до Литви у фінальній стадії Євро-2024.

У Лізі B 23 команди боротимуться за вихід до Ліги А в шести групах. Переможці груп та володар другого місця з найкращим результатом проти команд, що посядуть перше та третє місця у своїх групах, перейдуть у вищий дивізіон. Литва також бере участь у змаганнях, попри пряму путівку до фінальної частини, яка належить їй як господарю.

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