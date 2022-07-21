Збірна України втратила захисника-дриблера – Кілман забив після божевільного слалому на 70 метрів
Захисник Вулверхемптона Макс Кілман вкотре змушує жалкувати фанатів збірної України.
Центрбек "вовків" відзначився фантастичним голом у спарингу проти Алавеса (4:0).
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Кілман перехопив м'яч глибоко на своїй половині поля та сміливо побіг в атаку. Решта гравців Вулвз не підтримала порив Макса, проте він обійшовся власними силами. Захисник пронісся 70 метрів, технічно прибрав кількох опонентів і завершив забіг чітким ударом.
Нагадаємо, раніше Кілман був близьким до збірної України, адже його мама народилася в Києві. Макс навіть отримав український паспорт і спілкувався з Андрієм Шевченком незадовго до Євро-2020, але ФІФА заборонила йому грати за "синьо-жовтих". Річ у тім, що колись захисник провів 25 матчів за футзальну збірну Англії, що і стало фатальною перешкодою для зміни футбольного громадянства.
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