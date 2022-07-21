Центрбек "вовків" відзначився фантастичним голом у спарингу проти Алавеса (4:0).

Футболіст Челсі бездарно виконав пенальті, підставивши команду під поразку середняку МЛС

Кілман перехопив м'яч глибоко на своїй половині поля та сміливо побіг в атаку. Решта гравців Вулвз не підтримала порив Макса, проте він обійшовся власними силами. Захисник пронісся 70 метрів, технічно прибрав кількох опонентів і завершив забіг чітким ударом.

*?????? ?????? ????????? ????*@maxkilman with one of the most outrageous CB runs we have ever seen.



?‍♂️ pic.twitter.com/zT8r9M48F0 — Wolves (@Wolves) July 20, 2022

Нагадаємо, раніше Кілман був близьким до збірної України, адже його мама народилася в Києві. Макс навіть отримав український паспорт і спілкувався з Андрієм Шевченком незадовго до Євро-2020, але ФІФА заборонила йому грати за "синьо-жовтих". Річ у тім, що колись захисник провів 25 матчів за футзальну збірну Англії, що і стало фатальною перешкодою для зміни футбольного громадянства.

Росія напала на Україну: зрада футзаліста, черговий українець в Англії, невиразний старт Динамо в ЛЧ (LIVE)