Товариський матч

Шарлотт – Челсі – 1:1 (5:4 – по пенальті)

Голи: Ріос, 90+2 (п) – Пулішіч, 30

Лондонці доволі несподівано програли Шарлотт – середняку МЛС, який наразі навіть не перебуває у зоні плей-офф. Основний час завершився внічию, а в серії пенальті вирішальним став удар Коннора Галлахера. Англієць намагався перехитрити голкіпера, але зробив це бездарно.

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Додамо, що Галлахер ще не грав за першу команду Челсі в офіційний матчах і намагається справити враження на Томаса Тухеля. У минулому сезоні 22-річний хавбек виступав за Крістал Пелас на правах оренди і став одним із відкриттів АПЛ. В активі Галлахера 34 матчі, в яких він забив 8 голів та віддав 3 асисти.