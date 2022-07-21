Сборная Украины потеряла защитника-дриблера – Килман забил после шального слалома на 70 метров
Защитник Вулверхэмптона Макс Килман в очередной раз заставляет сожалеть фанатов сборной Украины.
Центрбек "волков" отличился фантастическим голом в спарринге против Алавеса (4:0).
Футболист Челси бездарно исполнил пенальти, подставив команду под поражение середняку МЛС
Килман перехватил мяч глубоко на своей половине поля и смело побежал в атаку. Остальные игроки Вулвз не поддержали порыв Макса, однако он обошелся собственными силами. Защитник пронесся 70 метров, технично убрал нескольких оппонентов и завершил забег четким ударом.
Напомним, ранее Килман был близок к сборной Украины, ведь его мама родилась в Киеве. Макс даже получил украинский паспорт и общался с Андреем Шевченко незадолго до Евро-2020, но ФИФА запретила ему играть за "сине-желтых". Дело в том, что когда-то защитник провел 25 матчей за футзальную сборную Англии, что и стало роковым препятствием для смены футбольного гражданства.
Россия напала на Украину: измена футзалиста, очередной украинец в Англии, невнятный старт Динамо в ЛЧ (LIVE)