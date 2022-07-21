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Килман перехватил мяч глубоко на своей половине поля и смело побежал в атаку. Остальные игроки Вулвз не поддержали порыв Макса, однако он обошелся собственными силами. Защитник пронесся 70 метров, технично убрал нескольких оппонентов и завершил забег четким ударом.

*?????? ?????? ????????? ????*@maxkilman with one of the most outrageous CB runs we have ever seen.



?‍♂️ pic.twitter.com/zT8r9M48F0 — Wolves (@Wolves) July 20, 2022

Напомним, ранее Килман был близок к сборной Украины, ведь его мама родилась в Киеве. Макс даже получил украинский паспорт и общался с Андреем Шевченко незадолго до Евро-2020, но ФИФА запретила ему играть за "сине-желтых". Дело в том, что когда-то защитник провел 25 матчей за футзальную сборную Англии, что и стало роковым препятствием для смены футбольного гражданства.

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