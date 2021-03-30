Збірна України зазнала ще однієї втрати перед матчем 3 туру відбору на ЧС проти Казахстану.

"Євген Коноплянка зазнав травми на вчорашньому тренуванні. Завтра він точно не зіграє", – повідомив Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції.

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У матчах проти Франції (1:1) та Фінляндії (1:1) Коноплянка також не брав участі, хоча потрапляв до заявки. Серед інших втрат збірної України – Циганков, Бєсєдін, Степаненко, Харатін, Корнієнко та Миколенко, який у матчі з фінами був вилучений.

Нагадаємо, вже у середу (31 березня) "синьо-жовті" прийматимуть Казахстан, початок зустрічі о 21:45.

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