Ilta-Sanomat: Україна опинилась у фінському блендері

Друга за величиною газета Фінляндії аналізує київське протистояння разом з трьома авторитетними експертами. Вони відзначають, зокрема, неймовірну форму Пуккі, елегантність Шеви та епічний фейл Миколенка. Попри жахливу кінцівку нашим пророкують успіх на майбутньому Євро.

Янне Косунен

По гарячих слідах: Що означає цей результат? Фінляндія перебуває на хороших позиціях у відбірній групі. Після двох турів ми не зазнали жодної поразки, набравши очки у матчах з прямими конкурентами – Боснією та Україною. Утім, кваліфікація на ЧС-2022 триватиме до осені, потрібно залишатись реалістами і не витати в хмарах.

Оборона з надією на краще – невибаглива стратегія Каневри принесла свої плоди. Фінляндія вчасно натиснула кнопку "ON" на блендері з Україною, яка крутилась там протягом кількох завершальних хвилин. Ми провели некрасивий поєдинок, але здобуте очко – на вагу золота.

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Вилучення: Фінляндія поводилась дуже пасивно. Підопічні Каневри прокинулися лише після пропущеного м'яча на 80-й хвилині. Грали по рахунку. Треба визнати, що не обійшлося без шаленого фарту. Захисники топових команд рідко припускаються помилок а-ля Миколенко, що заплутався у власних ногах.

Зірка: Пуккі постійно тримав у напрузі оборону суперника, хоча гольових моментів було обмаль. Зрештою саме Теему класно запресингував Миколенка, що й вилилось у пенальті. Пуккі вийшов на друге місце у списку найкращих снайперів національної збірної (30). Легендарний Літманен перебуває на відстані витягнутої руки – 32.

Янне Ойвіо

По гарячих слідах: Бойова нічия. Попри те що в обороні сталева стіна Каневри починає нагадувати мексиканський кордон часів Дональда Трампа, старт кваліфікації на ЧС з двох нічиїх проти головних конкурентів – цілком прийнятний результат. Так, безпосередньо до гри залишається чимало питань, та зараз потрібно набирати очки.

Стиль: Андрій Шевченко – зразок для усіх чоловіків середнього віку. Я з великим задоволенням спостерігав за Шевою, який елегантно старіє. Не даремно ж він провів стільки років у центрі світової моди. Здається, це різкий тренер з невичерпною енергією.

Зірка: Пуккі вкотре викопав Фінляндію з ями. Він ніколи не зупиняється, працює, наче віл, протягом 90 хвилин. Фантастичний пресинг 31-річного форварда був ключем до успіху.

Марко Раямякі

По гарячих слідах: У стартовому складі Фінляндії не вистачало трьох основних виконавців – Уронена, Градецкі та Спарва. Команда страждала без гострих подач першого та диспетчерських навичок останнього. Проте українці довго не могли підібрати ключі до чужих воріт. Нічия – справедливий підсумок гри. Фінляндія організованого захищалась і використала чи не єдиний шанс попереду.

Зірка: Невтомний Пуккі змусив Миколенка помилитись. Щоразу, коли він вмикає пресинг, суперники панікують. Один з найкращих форвардів Європи перебуває у феноменальній формі.

Битва тренерів: Марку Канерва вивів Суомі на новий рівень завдяки класній організації. Те ж саме зробив Шевченко. Легендарний в минулому запровадив жорстку дисципліну. Ба більше, у нього є кілька дуже яскравих виконавців. Україна може піднести сюрприз на Євро-2020.

Iltalehti: Пуккі та коротке замикання Миколенка

Журналіст Яакко Сандквіст пояснює, чому Пуккі – один із найкращих фінських футболістів за всю історію. "Фанатам "сов" неабияк пощастило, що він вийшов на пік форми саме зараз. Останні три голи Пуккі припали на кваліфікацію ЧС, у четвер та неділю. Спочатку він відзначився дублем у воротах Боснії і Герцеговини, а згодом шокував міцну збірну України. Що робить Теему особливим гравцем? Відповідь буде лаконічною: інстинкт хижака, розуміння гри, залізна фізика.

Фінський буревій може створити проблеми будь-якому супернику. Він витиснув максимум у епізоді з Миколенком. Звичайний контроль у виконанні українців раптово перетворився у небезпеку біля воріт Бущана. Миколенко, втомлений український лідер, пережив коротке замикання, спровоковане натиском Пуккі. Останній виграє позицію, розумно підставляється і бабах – пенальті. Теему ідеально поставив корпус – це височенний клас.

Звісно, пенальті ще потрібно було реалізувати, але Пуккі володіє сталевими нервами. Форвард Норвіча – головний герой київського матчу. Ця нічия створює хороші перспективи у боротьбі за путівку на Мундіаль", – резюмує оглядач популярного таблоїда.

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