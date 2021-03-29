Команда Андрія Шевченка спробує здобути першу перемогу у кваліфікації на Мундіаль у Катарі. Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Казахстан на "Футбол 24", стартує 31 березня о 21:45. Гра, як і поєдинок другого туру проти Фінляндії, пройде на НСК Олімпійський у Києві без присутності уболівальників.

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Фахівці William Hill віддають явну перевагу команді Андрія Шевченка. Коефіцієнт на перемогу України складає 1.15, тоді як потенційний гостьовий тріумф казахів оцінюється у 21.00. На нічию ставлять за 6.50. Найвірогіднішим підсумком дуелі вважають перемогу українців з рахунком 2:0. Коефіцієнт на такий результат матчу складає 4.60.

BWin оперує приблизно такими ж цифрами. Домашня звитяга "синьо-жовтих" оцінюється в 1.16, вікторія Казахстану – аж у 16.00. Коефіцієнт нічийного результату – 6.75. Тотал більше 2.5 оцінили у 1.67, а от на тотал менше 2.5 можна поставити за 2.10. Відповідно, можна спробувати ризикнути і поставити на мінімум три забиті голи у поєдинку на НСК Олімпійський.

До слова, це буде 5-й поєдинок в історії протистоянь України з Казахстаном. Наразі статистика повністю на боці нашої збірної – всі 4 попередні матчі завершувалися успіхом "синьо-жовтих". Востаннє команди зустрічалися у червні 2009 року. Тоді у Києві українці взяли гору з рахунком 2:1.

Нагадаємо, Україна після двох турів посідає третє місце у групі D. В активі "синьо-жовтих" два пункти після нічиїх з Францією та Фінляндією. Казахстан свій єдиний матч програв Франції з рахунком 0:2 і замикає турнірну таблицю групи. Це єдина команда квінтету, яка ще не має жодного очка. Лідирує Франція (4 пункти), у Фінляндії 2 бали, Боснія і Герцеговина набрала 1 пункт, але зіграла тільки один матч.

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