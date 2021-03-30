Сборная Украины понесла еще одну потерю перед матчем 3 тура отбора на ЧМ против Казахстана.

"Евгений Коноплянка получил травму на вчерашней тренировке. Завтра он точно не сыграет", – сообщил Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

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В матчах против Франции (1:1) и Финляндии (1:1) Коноплянка также не участвовал, хотя попадал в заявку. Среди других потерь сборной Украины – Цыганков, Беседин, Степаненко, Харатин, Корниенко и Миколенко, который в матче с финнами был удален.

Напомним, уже в среду (31 марта) "сине-желтые" будут принимать Казахстан, начало встречи в 21:45.

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