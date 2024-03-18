Збірна України не обійшлася без кадрових проблем перед другим етапом відбору на чемпіонат Європи U-19.

Захисник Динамо не допоможе команді Дмитра Михайленка у березневих матчах. Мова про Назара Балабу, капітана юнацької команди киян. Як стало відомо Футбол 24, він не встиг відновитися від травми і не прибув у розташування збірної

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Нагадаємо, збірна України U-19 ще під керівництвом Олега Кузнєцова посіла перше місце кваліфікаційної групи, випередивши Мальту (3:1), Словаччину (4:0) та Косово (0:4). У лютому цю вікову групу підхопив Дмитро Михайленко.

На стадії еліт-раунду "синьо-жовті" потрапили до квартету 7, де зіграють проти Швейцарії, Латвії та Північної Македонії (господар групи). Матчі триватимуть з 20 по 26 березня. Лише переможці семи груп еліт-раунду приєднаються до господаря, Північної Ірландії, у фінальній стадії, яка проходитиме 15-28 липня цього року і стане відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20).

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