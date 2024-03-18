Сборная Украины не обошлась без кадровых проблем перед вторым этапом отбора на чемпионат Европы U-19.

Защитник Динамо не поможет команде Дмитрия Михайленко в мартовских матчах. Речь о Назаре Балабе, капитане юношеской команды киевлян. Как стало известно Футбол 24, он не успел восстановиться от травмы и не прибыл в расположение сборной

Сын Шевченко официально получил дебютный вызов в сборную Украины – он мог выступать за Англию или США

Напомним, сборная Украины U-19 еще под руководством Олега Кузнецова заняла первое место квалификационной группы, опередив Мальту (3:1), Словакию (4:0) и Косово (0:4). В феврале эту возрастную группу подхватил Дмитрий Михайленко.

На стадии элит-раунда "сине-желтые" попали в квартет 7, где сыграют против Швейцарии, Латвии и Северной Македонии (хозяин группы). Матчи пройдут с 20 по 26 марта. Только победители семи групп элит-раунда присоединятся к хозяину, Северной Ирландии, в финальной стадии, которая будет проходить 15-28 июля этого года и станет отбором от УЕФА к ЧМ-2025 (U-20).

Где Кревсун? Оцениваем скандальный список Олега Кузнецова