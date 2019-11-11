Збірна України втратила двох гравців перед матчами проти Естонії та Сербії

Головний тренер збірної України не зможе розраховувати на всіх викликаних гравців у спарингу проти Естонії та матчі відбору Євро-2020 проти Сербії.

Національній збірній не допоможуть гравці Шахтаря Жуніор Мораєс та Марлос, які продовжать своє відновлення після травм, інформує офіційний сайт УАФ.

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Нападник зазнав ушкодження зв’язок гомілкостопа, а у хавбека виявили запалення пахової зв’язки. Обидві травми потребують близько двох тижнів реабілітації, тому Мораєс і Марлос не мають шансів вийти на поле. Форвард провів п'ять матчів у поточному відборі, у активі плеймейкера – чотири матчі і один гол.

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Нагадаємо, команда Андрія Шевченка готується до товариського матчу проти Естонії (14 листопада) та заключного туру відбору Євро-2020 проти Сербії (17 листопада).