Україна – Естонія: на матчі працюватиме іспанська бригада арбітрів

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме товариський матч між Україною та Естонією.
Матч Україна – Естонія обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів із Хуаном Мартінесом Мунуерою на чолі, інформує офіційний сайт УАФ.
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Допомагатимуть йому Теодоро Собріна Маган та Роберто Алонсо Фернандес. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме українець Віталій Романов. Відзначимо, що до цього іспанський арбітр жодного разу не обслуговував матчі українських команд.
Нагадаємо, товариський матч Україна – Естонія відбудеться в четвер, 14 листопада. Початок зустрічі запланований на 18:50.
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