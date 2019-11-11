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Україна – Естонія: на матчі працюватиме іспанська бригада арбітрів

13:50 279 Читать на русском
Україна – Естонія: на матчі працюватиме іспанська бригада арбітрів
Хуан Мартінес Мунуера / Getty images

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме товариський матч між Україною та Естонією.

 

Матч Україна – Естонія обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів із Хуаном Мартінесом Мунуерою на чолі, інформує офіційний сайт УАФ.

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Допомагатимуть йому Теодоро Собріна Маган та Роберто Алонсо Фернандес. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме українець Віталій Романов. Відзначимо, що до цього іспанський арбітр жодного разу не обслуговував матчі українських команд.

Нагадаємо, товариський матч Україна – Естонія відбудеться в четвер, 14 листопада. Початок зустрічі запланований на 18:50.

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Естонія Естонія Україна Україна Збірна України Україна - Естонія
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