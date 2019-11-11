Миколенко: Гравці збірної України повинні дотримуватися високої планки, яку встановили

Захисник збірної України Віталій Миколенко відзначив особливу відповідальність, яка лягає на плечі всіх гравців під час виступів за головну команду країни.

Представник київського Динамо поділився враженнями від приїзду до табору команди Андрія Шевченка.

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"Наша мотивація? Це те, що на нас дивиться вся Україна. Ми встановили таку високу планку. Тепер повинні постійно її дотримуватися", – підкреслив Миколенко у коментарі офіційному YouTube-каналу УАФ.

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Нагадаємо, збірна України достроково забезпечила собі перше місце у групі В і пряму путівку до основної стадії Євро-2020. Під час поточного збору "синьо-жовті" готуються до спарингу проти Естонії (14 листопада) та заключного відбірного поєдинку проти Сербії (17 листопада).