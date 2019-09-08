Збірна України встановила особистий рекорд за набраними очками у відборах чемпіонату Європи

На даний момент поточну кваліфікацію Євро-2020 можна назвати найуспішнішою в історії "синьо-жовтих".

Виїзна перемога над Литвою стала 4-ю поспіль звитягою для підопічних Андрія Шевченка на шляху кваліфікації до Євро-2020 та принесла чергові три очки.

Литва – Україна – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Після 5-ти поєдинків відбору збірна України набрала 13 залікових балів з 15-ти можливих (нічия з Португалією 0:0). Це найкращий показник національної команди в історії відборів чемпіонату Європи. Найближче до цього показника українці були у кваліфікації на Євро-2008, де набрали 12 очок після 5-ти турів.

Нагадаємо, Україна проведе спаринг проти Нігерії, який відбудеться в Дніпрі 10 вересня, стартовий свиток пролунає о 21:30.

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