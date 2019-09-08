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Сборная Украины установила личный рекорд по набранным очкам в отборах чемпионата Европы

18:15 49 Читати українською
Сборная Украины установила личный рекорд по набранным очкам в отборах чемпионата Европы
Сборная Украины продолжает покорять отбор к Евро-2020 / Фото УАФ

На данный момент текущую квалификацию Евро-2020 можно назвать самой успешной в истории "сине-желтых".

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

Выездная победа над Литвой стала 4-й подряд для подопечных Андрея Шевченко на пути квалификации к Евро-2020 и принесла очередные три очка.

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После 5-ти поединков отбора сборная Украины набрала 13 зачетных баллов из 15 возможных (ничья с Португалией 0:0). Это лучший показатель национальной команды в истории отборов чемпионата Европы. Ближе всего к этому показателю украинцы были в квалификации на Евро-2008, где набрали 12 очков после 5-ти туров.

Напомним, Украина проведет спарринг против Нигерии, который состоится в Днепре 10 сентября, стартовый свиток прозвучит в 21:30.

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Литва - Украина Украина Украина Сборная Украины Рекорды Евро-2020
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