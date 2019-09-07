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Литва – Україна – відео голів

19:35 3717 Читать на русском
Литва – Україна – відео голів
Литва – Україна – відео голів та огляд матчу

Україна зустрічається з Литвою у 5 турі відбору Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Литва – Україна.

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос

Підопічні Андрія Шевченка вже на 7-й хвилині відкрили рахунок. Олександр Зінченко після витонченої передачі Марлоса зумів уникнути оффсайду і відправив м'яч у сітку воріт.

Литва – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Вже на 28-й хивлині екс-бразилець сам перехопив м'яч на межі штрафного майданчика і подвоїв перевагу "жовто-синіх".

Литва – Україна: відео гола Зінченка:

Литва – Україна: відео гола Марлоса:

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Литва – Україна: Шевченко оголосив заявку на матч відбору Євро-2020 – одного гравця довелось викреслити
13:58
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Теги
Євро-2020 Литва - Україна Україна Україна Відеоновини Литва Литва
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