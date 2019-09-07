Литва – Україна – відео голів

Україна зустрічається з Литвою у 5 турі відбору Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Литва – Україна.

Підопічні Андрія Шевченка вже на 7-й хвилині відкрили рахунок. Олександр Зінченко після витонченої передачі Марлоса зумів уникнути оффсайду і відправив м'яч у сітку воріт.

Литва – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

Вже на 28-й хивлині екс-бразилець сам перехопив м'яч на межі штрафного майданчика і подвоїв перевагу "жовто-синіх".

Литва – Україна: відео гола Зінченка: