Після провального поєдинку з Шотландією у Лізі націй (українці поступились з рахунком 0:3) головний тренер Олександр Петраков вирішив струсонути команду.

Вірменія – Україна: жоден росіянин не зміг потрапити на матч Ліги націй

На матч 5-го туру проти Вірменії наш коуч зробив 11 замін, випустивши на поле повністю нову команду. Таким чином, вперше в історії нашої національної команди у двох матчах поспіль на поле вийшли 22 різні футболісти, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер коментатор Вадим Скічко.

Такі зміни дали свій ефект – Україна на виїзді розтрощила Вірменію 5:0 і очолила турнірну таблицю групи В1. Вже у вівторок, 27 вересня, "синьо-жовті" зійдуться у вирішальному двобої з шотландцями за вихід в еліту Ліги націй. Початок зустрічі о 21:45.

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