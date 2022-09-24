Представникам окупантів та терористів не були раді на Республіканському стадіоні імені Вазгена Саргсяна.

Сьогодні збірна України зуміла реабілітуватись за поразку від Шотландії, розгромивши Вірменію на виїзді з рахунком 5:0. На поєдинку були присутні понад 10 тисяч уболівальників.

Вірменія – Україна – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Проте серед них, найімовірніше, не було жодного росіянина. Як повідомив журналіст Ендрю Тодос, у касах Республіканського стадіону людям з російським паспортом на цю зустріч квитки не продавали, адже терористів та рабів, на щастя, не хочуть бачити у цивілізованому світі. Та ще й на матчі за участю "синьо-жовтих".

Завдяки перемозі Україна тимчасово очолила квартет групи В1 Ліги націй. За підвищення у класі підопічні Петракова боротимуться з Шотландією у Польщі 27 вересня.

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