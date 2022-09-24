Вірменія – Україна: жоден росіянин не зміг потрапити на матч Ліги націй
Представникам окупантів та терористів не були раді на Республіканському стадіоні імені Вазгена Саргсяна.
Сьогодні збірна України зуміла реабілітуватись за поразку від Шотландії, розгромивши Вірменію на виїзді з рахунком 5:0. На поєдинку були присутні понад 10 тисяч уболівальників.
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Проте серед них, найімовірніше, не було жодного росіянина. Як повідомив журналіст Ендрю Тодос, у касах Республіканського стадіону людям з російським паспортом на цю зустріч квитки не продавали, адже терористів та рабів, на щастя, не хочуть бачити у цивілізованому світі. Та ще й на матчі за участю "синьо-жовтих".
Завдяки перемозі Україна тимчасово очолила квартет групи В1 Ліги націй. За підвищення у класі підопічні Петракова боротимуться з Шотландією у Польщі 27 вересня.
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