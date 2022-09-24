После провального поединка с Шотландией в Лиге наций (украинцы уступили со счетом 0:3) главный тренер Александр Петраков решил встряхнуть команду.

Армения – Украина: ни один россиянин не смог попасть на матч Лиги наций

На матч 5-го тура против Армении наш коуч произвел 11 замен, выпустив на поле совершенно новую команду. Таким образом, впервые в истории нашей национальной команды в двух матчах подряд на поле вышли 22 разных футболиста, сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер комментатор Вадим Скичко.

Такие изменения дали свой эффект – Украина на выезде разбила Армению 5:0 и возглавила турнирную таблицу группы В1. Уже во вторник, 27 сентября, "сине-желтые" сойдутся в решающем поединке с шотландцами за выход в элиту Лиги наций. Начало встречи в 21:45.

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