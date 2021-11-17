Ексклюзивними кадрами з роздягальні "синьо-жовтих" поділився телеканал "Футбол".

Боснія – Україна: післяматчева прес-конференція Петракова – гарантія виходу на ЧС, претензія до Довбика і "нова" посада

Головними "хореографами" виступили Степаненко, Маліновський і Зубков. До танців приєднався навіть зазвичай стриманий Олександр Петраков. Втім, в один момент керманич збірної спинився і розпочав промову, яка на камери не потрапила.

Нагадаємо, Україна перемогла Боснію і гарантувла собі місце у плей-офф відбору ЧС.

Україна вистраждала перемогу в Боснії – команда Петракова прорвалась у плей-офф відбору ЧС-2022, спрацювали заміни