Игроки сборной Украины позволили себе эмоциональное празднование выхода в плей-офф отбора чемпионата мира.

Эксклюзивными кадрами из раздевалки "сине-желтых" поделился телеканал "Футбол".

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Главными "хореографами" выступили Степаненко, Малиновский и Зубков. К танцам присоединился даже обычно сдержанный Александр Петраков. Впрочем, в один момент наставник сборной остановился и начал речь, которая на камеры не попала.

Напомним, Украина победила Боснию и гарантировала себе место в плей-офф отбора ЧМ.

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