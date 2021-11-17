Сборная Украины устроила безумные танцы после победы над Боснией – не удержался даже Петраков
Игроки сборной Украины позволили себе эмоциональное празднование выхода в плей-офф отбора чемпионата мира.
Эксклюзивными кадрами из раздевалки "сине-желтых" поделился телеканал "Футбол".
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Главными "хореографами" выступили Степаненко, Малиновский и Зубков. К танцам присоединился даже обычно сдержанный Александр Петраков. Впрочем, в один момент наставник сборной остановился и начал речь, которая на камеры не попала.
Напомним, Украина победила Боснию и гарантировала себе место в плей-офф отбора ЧМ.
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