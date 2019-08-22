toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Збірна України працюватиме на штучному газоні перед Литвою – план підготовки до вересневих матчів

10:37 381 Читать на русском
Збірна України працюватиме на штучному газоні перед Литвою – план підготовки до вересневих матчів
Збірна України / УАФ

Збірна України оприлюднила план підготовки до товариських матчів проти Литви та Нігерії.

 

Збірна України проведе відкрите тренування на НСК Олімпійський у рамках підготовки до матчів проти збірних Литви та Нігерії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Федерація футболу Нігерії неправильно зобразила прапор України, анонсуючи товариський матч

"Синьо-жовті" також проведуть тренування на штучному газоні в Ірпені напередодні відбіркового матчу до Євро-2020 проти Литви, оскільки стадіон у Вільнюсі має штучне покриття. Гра проти литовців відбудеться 7-го вересня, початок о 19:00

8-го вересня "синьо-жовті" повернуться до України, де проведуть товариську зустріч проти збірної Нігерії. Матч відбудеться 10-го вересня на "Дніпро-арені"

Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі проти Нігерії та Литви

blog_ava
Працівник ПСЖ образив Неймара на базі клубу
00:45
1712
Теги
Головне Україна Україна Литва Литва Нігерія Нігерія Збірна України Україна - Литва
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
45
хв
Еспаньйол
22:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук