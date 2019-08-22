Збірна України працюватиме на штучному газоні перед Литвою – план підготовки до вересневих матчів

Збірна України оприлюднила план підготовки до товариських матчів проти Литви та Нігерії.

Збірна України проведе відкрите тренування на НСК Олімпійський у рамках підготовки до матчів проти збірних Литви та Нігерії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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"Синьо-жовті" також проведуть тренування на штучному газоні в Ірпені напередодні відбіркового матчу до Євро-2020 проти Литви, оскільки стадіон у Вільнюсі має штучне покриття. Гра проти литовців відбудеться 7-го вересня, початок о 19:00

8-го вересня "синьо-жовті" повернуться до України, де проведуть товариську зустріч проти збірної Нігерії. Матч відбудеться 10-го вересня на "Дніпро-арені"

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