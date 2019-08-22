Сборная Украины будет работать на искусственном газоне перед Литвой – план подготовки к сентябрьским матчам

Сборная Украины обнародовала план подготовки к товарищеским матчам против Литвы и Нигерии.

Сборная Украины проведет открытую тренировку на НСК Олимпийский в рамках подготовки к матчам против сборных Литвы и Нигерии, сообщает официальный сайт УАФ.

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"Сине-желтые" также проведут тренировку на искусственном газоне в Ирпене накануне отборочного матча Евро-2020 против Литвы, поскольку стадион в Вильнюсе имеет искусственное покрытие. Игра против литовцев состоится 7 сентября, начало в 19:00

8 сентября "сине-желтые" вернутся в Украину, где проведут товарищескую встречу против сборной Нигерии. Матч состоится 10-го сентября на "Днепр-Арене".

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