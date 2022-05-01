Делегація збірної України вже перебуває у Європі, де готуватиметься до поєдинку плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 проти Шотландії.

Представники збірної України прибули до тренувального центру Футбольного союзу Словенії, повідомляє офіційна сторінка УАФ у Facebook.

Маркевич тверезо оцінив шанси збірної України на прохід Шотландії, вказавши на слабке місце "синьо-жовтих"

Разом з тренерським штабом вирушили 4 гравці: Дмитро Різник, Олександр Піхальонок, Сергій Булеца та Олексій Гуцуляк. Також 8 гравців Шахтаря виїхали до розташування "синьо-жовтих" після завершення благодійного турне Європою. 5 травня до національної команди мають вирушити і футболісти Динамо, які мають зіграти товариську зустріч з Базелем.

Додамо, що збірна України запланувала спаринг з Борусією М 11 травня, а 1 червня має зустрітись зі збірною Шотландією у півфіналі плей-офф кваліфікації до ЧС-2022.

Росія напала на Україну: Ман Сіті наближає золото з українським акцентом, а зрадник ожив з порожнім трофеєм (LIVE)