"Шотландські збірники виступають у сильних чемпіонатах, досвід у них солідний, але футболісти не роботи і до літа втома десь позначиться. Звичайно, і у нас є хлопці, які грають у Європі, але водночас динамівці та "гірники" не обтяжені змагальним періодом. Тож тут багато залежатиме від тренерського штабу нашої команди, як він підведе колектив до цього протистояння. І дуже важливо, щоб усі лідери збірної України були здорові.

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Особисто я вважаю, що у нас команда сильніша за шотландську, навіть, незважаючи на нинішню ситуацію, в якій опинився вітчизняний футбол. Потрібно просто вийти та зіграти, як ми вміємо.

Чи вистачить фізичної готовності підопічним Олександра Петракова? Подивимося. Знову ж таки, тут важливо, щоб наставники збірної добре спрацювали. Наче часу багато, але його і небагато. На мій погляд, у поєдинку із Шотландією дуже серйозно потрібно поставитися до стандартних положень, особливо біля наших воріт. Практично вся гра суперника будується на силовій боротьбі, верхових передачах, стандартах. А в нас із цим ситуація не найкраща. Поки що я впевнений в одному: що наша команда вийде на цю гру із сильними емоціями, але, як усе складеться, побачимо", – сказав Маркевич у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України півфінальний поєдинок з Шотландією проведе 1 червня. Тріумфатор цього протистояння зустрінеться з Уельсом чотирма днями пізніше. Впродовж травня команда Петракова проведе декілька спарингів – одним з суперників стане менхенгладбаська Борусія.

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