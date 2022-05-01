Делегация сборной Украины уже находится в Европе, где будет готовиться к поединку плей-офф квалификации к ЧМ-2022 против Шотландии.

Представители сборной Украины прибыли в тренировочный центр Футбольного союза Словении, сообщает официальная страница УАФ в Facebook.

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Вместе с тренерским штабом отправились 4 игрока: Дмитрий Ризнык, Александр Пихалёнок, Сергей Булеца и Алексей Гуцуляк. Также 8 игроков Шахтера выехали в расположение "сине-желтых" после завершения благотворительного турне по Европе. 5 мая в национальную команду должны отправиться и футболисты Динамо, которые должны сыграть товарищескую встречу с Базелем.

Добавим, что сборная Украины запланировала спарринг с Боруссией М 11 мая, а 1 июня должна встретиться со сборной Шотландией в полуфинале плей-офф квалификации в ЧМ-2022.

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