Збірна України серед ветеранів продуктивно провела час у Норвегії, де займалася не лише футбольними справами.

Одним із головних завдань команди було поширення інформації про війну в Україні. Завдяки заходам упродовж турніру вдалося зібрати 1 мільйон норвезьких крон (4 мільйони гривень), які підуть на благодійність у нашій країні.

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Збірна України також змогла порадувати спортивними результатами, виборовши перше місце. "Синьо-жовті" обіграли збірні Фарерських островів (двічі) та Фінляндії, а з Норвегією зіграли внічию.

Також українці взяли участь у змаганнях команд 40+, де теж вибороли перше місце. Там суперниками були норвезькі команди. Результат – 4 перемоги та 2 нічиї. За збірну України серед ветеранів вперше зіграв Максим Калініченко. Дебютант став найкращим гравцем турніру, забивши 7 голів.

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