Як і очікувалося, Союз європейських футбольних асоціацій позбавив Казань права прийняти поєдинок за Суперкубок УЄФА-2023.

Суперкубок УЄФА-2023 відібрали в Росії – де пройде матч / Getty Images

На засіданні Виконкому, яке відбулося 25 січня, ухвалили рішення про позбавлення Росії права на проведення матчу за Суперкубок УЄФА-2023. Гра мала відбутися в Казані.

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Новим місцем проведення матчу між переможцями Ліги чемпіонів і Ліги Європи обрали столицю Греції – Афіни. Поєдинок відбудеться 16 серпня на тамтешньому стадіоні Георгіос Караїскакіс. Початок – о 21:00 за центральноєвропейським часом, інформує офіційний сайт УЄФА.

Це не перший фінал єврокубка, який відібрали у країни-агресора. Російський Санкт-Петербург мав прийняти вирішальний матч ЛЧ 2021/22, проте фінал зіграли в Парижі.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну УЄФА і ФІФА відсторонили всі російські клуби та збірні від турнірів під своєю егідою. РФС намагався оскаржити ці рішення, проте прогнозовано зазнав невдачі.

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